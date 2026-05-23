Воробьев и Чаплин встретились с детьми и угостили их мороженым в Коломне

23 мая 2026, 11:05

В историческом центре Коломны губернатор Московской области Андрей Воробьев и депутат Государственной Думы Никита Чаплин провели неформальную встречу с группой школьников из Рязанской области, прибывших на экскурсию. Представители власти сами подошли к ребятам, чтобы пообщаться и сделать приятный сюрприз.





В ходе беседы гости рассказали о своих впечатлениях от посещения Коломенского кремля и музея пастилы, а также поделились планами на учебу и увлечениями. В завершение Андрей Воробьев и Никита Чаплин исполнили ранее данное обещание и угостили каждого ребенка мороженым.



Как отметил парламентарий, отрадно видеть искренний интерес ребят к истории Подмосковья. Он подчеркнул, что Коломна по праву считается одним из красивейших городов региона, и власти рады приему гостей из других субъектов РФ.



Мороженое, по словам депутата, стало небольшим, но приятным знаком внимания. Как надеются организаторы, он оставит у юных путешественников теплые воспоминания о поездке.



