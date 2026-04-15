В Чехове ищут подрядчика на ремонт котельной
Котельную, расположенную в посёлке Васькино округа Чехов, планируют капитально отремонтировать. Подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о торгах разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить капитальный ремонт котельной №28 мощностью 7,45 МВт. Работы нужно завершить в 2027 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 66 миллионов 307 тысяч 360 рублей. Заявки принимаются до 20 апреля. Средства на ремонт выделят из областного и муниципального бюджетов.