В Чехове ищут подрядчика на ремонт котельной

15 апреля 2026, 12:01

Котельную, расположенную в посёлке Васькино округа Чехов, планируют капитально отремонтировать. Подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о торгах разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить капитальный ремонт котельной №28 мощностью 7,45 МВт. Работы нужно завершить в 2027 году», — говорится в сообщении.