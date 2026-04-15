В Подмосковье починили остановки на десяти дорогах
Повреждённые остановочные павильоны, расположенные на десяти региональных дорогах в восьми подмосковных округах, отремонтировали специалисты Мосавтодора за минувшую неделю. Об этом с сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На остановках восстановили остекление, починили повреждённые конструкции, скамейки и урны.
«В городской черте работы провели на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, на Пушкинской улице в Дмитрове, на Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, на Коммунистической улице в Раменском и на улице Академика Доллежаля в Подольске», — говорится в сообщении.В малых населённых пунктах остановки привели в порядок на дороге в деревне Волосово округа Чехов, на улице Совхозная в деревне Пирогово под Мытищами, на Егорьевском шоссе в посёлке Красково округа Люберцы, на Объездной дороге в посёлке Сосновый Бор под Подольском и на улице Новошоссейная в посёлке совхоза Сафоновский Раменского округа.