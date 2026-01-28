В Чехове начался снос крупного ЖК-недостроя «Ермолово»

28 января 2026, 13:26

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Демонтаж 14 недостроенных зданий, входящих в состав жилого комплекса «Ермолово» стартовал в округе Чехов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.





К строительству ЖК приступили в 2011 году на участке площадью 34 гектара рядом с деревней Ермолово. По плану в комплекс входили 16 домов в 16-17 этажей, а также объекты социальной инфраструктуры. Однако вскоре после начала стройки работы остановились.





«На момент заморозки проекта в различной степени строительной готовности находились четырнадцать объектов. Некоторые достроили до шести этажей, а на некоторых успели только заложить фундамент», — говорится в сообщении.