В Чехове начался снос крупного ЖК-недостроя «Ермолово»
Демонтаж 14 недостроенных зданий, входящих в состав жилого комплекса «Ермолово» стартовал в округе Чехов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
К строительству ЖК приступили в 2011 году на участке площадью 34 гектара рядом с деревней Ермолово. По плану в комплекс входили 16 домов в 16-17 этажей, а также объекты социальной инфраструктуры. Однако вскоре после начала стройки работы остановились.
«На момент заморозки проекта в различной степени строительной готовности находились четырнадцать объектов. Некоторые достроили до шести этажей, а на некоторых успели только заложить фундамент», — говорится в сообщении.Недостроенные здания не законсервировали должным образом, поэтому вскоре они начали разрушаться. В 2025 году участок приобрёл новый собственник, он принял решение нести проблемные постройки.
Сейчас в ЖК приступили к разбору железобетонных конструкций. Завершить снос планируют до конца текущего года.