В Чехове открыли новую детскую поликлинику

01 июня 2026, 17:05

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Новая детская поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в смену, заработала на улице Мира в Чехове. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Ранее врачи работали в разных подразделениях, теперь все они консультируют в одном здании.





«Поликлиника будет обслуживать почти 30 тысяч юных жителей округа Чехов. Всего в текущем году планируем открыть ещё четыре современные поликлиники для взрослых и детей — две в Одинцовском округе и по одной в Королёве и Ногинске. Новые медучреждения обеспечивают комфортные условия для пациентов и сотрудников, а также повышают доступность качественной медпомощи рядом с домом», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.