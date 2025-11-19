Котельники передали военным 18 морских контейнеров для создания укрепрайонов

19 ноября 2025, 13:40

Фото: Ассоциация ветеранов СВО г. о. Котельники

Ассоциация ветеранов СВО Котельников при поддержке главы округа Михаила Соболева и администрации передала участникам спецоперации 18 морских контейнеров. Их используют для создания укрепрайонов, сообщили в пресс-службе руководства городского округа.





Контейнеры изначально предназначены для перевозки грузов, однако они обладают уникальными особенностями, которые делают их идеальным материалом для постройки укрепрайонов. Их преимущества – в экономичности, прочности, мобильности, экологичности и устойчивости.

«Спасибо всем, кто поддерживает наших военных. Это огромное подспорье для ребят. Контейнеры пойдут на строительство укрытий, что усилит защиту личного состава», – сказал руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Котельниках Денис Сивоконь.