Котельники передали военным 18 морских контейнеров для создания укрепрайонов
Ассоциация ветеранов СВО Котельников при поддержке главы округа Михаила Соболева и администрации передала участникам спецоперации 18 морских контейнеров. Их используют для создания укрепрайонов, сообщили в пресс-службе руководства городского округа.
Контейнеры изначально предназначены для перевозки грузов, однако они обладают уникальными особенностями, которые делают их идеальным материалом для постройки укрепрайонов. Их преимущества – в экономичности, прочности, мобильности, экологичности и устойчивости.
«Спасибо всем, кто поддерживает наших военных. Это огромное подспорье для ребят. Контейнеры пойдут на строительство укрытий, что усилит защиту личного состава», – сказал руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Котельниках Денис Сивоконь.
Ранее при содействии местных предпринимателей в зону СВО уже доставили два аналогичных контейнера.