В подмосковной деревне Ястребки построят парк-отель на 400 постояльцев

20 июня 2025, 14:06

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Парк-отель, состоящий из 27 двух- и трёхэтажных домиков, построят в деревне Ястребки Одинцовского городского округа. Соглашение о реализации этого проекта подписали на ПМЭФ-2025 губернатор Московской области Андрей Воробьёв и зампред совета директоров компании-инвестора «Рота-Девелопмент» Евгения Саблина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.





Андрей Воробьёв и Евгения Саблина (фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова) В новом отеле планируется оборудовать 123 номера, где можно будет разместить до 400 постояльцев.





«Качество сервиса и размещения, возможности для занятий спортом, инфраструктура для семей с детьми – всё это имеет большое значение для тех, кто приезжает отдохнуть в Московскую область. Уверен, что в новом отеле в Одинцове будут все составляющие хорошего отдыха», — сказал Андрей Воробьёв.

«Концепция парк-отеля состоит в объединении премиального комфорта и гостеприимства с природой и заботой о ней», — отметила Евгения Саблина.