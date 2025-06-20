В подмосковной деревне Ястребки построят парк-отель на 400 постояльцев
Парк-отель, состоящий из 27 двух- и трёхэтажных домиков, построят в деревне Ястребки Одинцовского городского округа. Соглашение о реализации этого проекта подписали на ПМЭФ-2025 губернатор Московской области Андрей Воробьёв и зампред совета директоров компании-инвестора «Рота-Девелопмент» Евгения Саблина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
В новом отеле планируется оборудовать 123 номера, где можно будет разместить до 400 постояльцев.
«Качество сервиса и размещения, возможности для занятий спортом, инфраструктура для семей с детьми – всё это имеет большое значение для тех, кто приезжает отдохнуть в Московскую область. Уверен, что в новом отеле в Одинцове будут все составляющие хорошего отдыха», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что инвестиции в проект оцениваются в 4 миллиарда рублей. Благодаря парк-отелю в округе появится ещё 450 рабочих мест.
«Концепция парк-отеля состоит в объединении премиального комфорта и гостеприимства с природой и заботой о ней», — отметила Евгения Саблина.Проект планируется реализовать в два этапа: первый — летом текущего года, второй должен быть запущен осенью 2026 года.