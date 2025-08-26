В Чехове построят многофункциональный спортцентр

26 августа 2025, 16:40

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Многофункциональный спортивный центр построят на улице Полиграфистов в подмосковном Чехове. В качестве подрядчика выбрано ООО «Воздвижение». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Спортцентр возведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Финансирование предусмотрено из федерального и регионального бюджетов.





«Компании-подрядчику предстоит выполнить полный цикл работ: провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить спортцентр и поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.