В Чехове построят производство безалкогольных напитков и снеков

04 июня 2025, 11:41

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предприятие по производству сокосодержащих напитков и десертов с орехами и сухофруктами создаст на территории округа Чехов компания «Орбита», разрешение на строительство уже выдано. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.







«В рамках реализации проекта будет построено производственно-складское помещение площадью свыше 1,4 тыс. квадратных метров. Общий объём инвестиций в производство составляет более 83 миллионов рублей. Завершить строительство планируется уже в этом году», — сказала зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.