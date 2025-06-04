Во Власихе проведут реконструкцию центрального теплового пункта
Реконструировать центральный тепловой пункт (ЦТП) планируется в округе Власиха. Подряд на проведение работы выставлен на открытые электронные торги, соответствующее извещение размещено Единой информационной системе в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, провести реконструкцию ЦТП «Центральный» во Власихе и поставить туда всё необходимое оборудование. Мощность теплового пункта после реконструкции должна составить 13,8 МВт. Сдача объекта запланирована на 2026 год», — говорится в сообщении.Начальная цена подряда составляет 156 миллионов 469 тысяч 56 рублей 86 копеек. Заявки принимаются до 18 июня.