Во Власихе проведут реконструкцию центрального теплового пункта

04 июня 2025, 11:28

оригинал Фото: медиасток.рф

Реконструировать центральный тепловой пункт (ЦТП) планируется в округе Власиха. Подряд на проведение работы выставлен на открытые электронные торги, соответствующее извещение размещено Единой информационной системе в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.







«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, провести реконструкцию ЦТП «Центральный» во Власихе и поставить туда всё необходимое оборудование. Мощность теплового пункта после реконструкции должна составить 13,8 МВт. Сдача объекта запланирована на 2026 год», — говорится в сообщении.