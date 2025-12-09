В Чехове пройдет Международный турнир по синхронному плаванию
С 12 по 14 декабря в Чехове пройдут XVI Международные соревнования по синхронному плаванию «Русская матрешка». На турнир приедут более 350 спортсменов в возрасте до 13 лет из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Сингапура. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Юные синхронисты выступят в дисциплинах: соло, дуэты, смешанные дуэты, группы и комби. Каждая команда заявит по одному номеру в каждой категории. Программа соревнований обещает быть насыщенной. Победителям и призёрам вручат медали, дипломы и памятные призы.
Торжественную церемонию открытия турнира проведут 13 декабря в 17:30. Соревнования примет дворец спорта «Олимпийский» в Чехове на улице Полиграфистов.
«Русская матрешка» — это уникальный турнир с многолетней историей и традициями. Соревнования проводят с 2008 года. Инициатива трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Ольги Брусникиной. За годы проведения турнир стал стартовой площадкой для многих будущих звезд спорта.
Турнир проходит по федеральной программе «Спорт России». Вход для зрителей свободный.
