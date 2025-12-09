В Чехове пройдет Международный турнир по синхронному плаванию

09 декабря 2025, 09:12

оригинал Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

С 12 по 14 декабря в Чехове пройдут XVI Международные соревнования по синхронному плаванию «Русская матрешка». На турнир приедут более 350 спортсменов в возрасте до 13 лет из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Сингапура. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.