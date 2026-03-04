В Чехове провели тренировку по спасению застрявшего на дереве парашютиста

04 марта 2026, 16:08

оригинал Фото: пресс-служба администрации м.о. Чехов

Тренировку по спасению людей с высотных объектов провела аварийно-спасательная группа «ЧеховСпас» в подмосковном Чехове во вторник, 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





По легенде учений, парашютист в процессе приземления застрял на дереве.





«Сначала спасатели оценили состояние «пострадавшего» и, исходя из этого, выстроили последовательность действий», — говорится в сообщении.