В Чехове провели тренировку по спасению застрявшего на дереве парашютиста
Тренировку по спасению людей с высотных объектов провела аварийно-спасательная группа «ЧеховСпас» в подмосковном Чехове во вторник, 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
По легенде учений, парашютист в процессе приземления застрял на дереве.
«Сначала спасатели оценили состояние «пострадавшего» и, исходя из этого, выстроили последовательность действий», — говорится в сообщении.Участники тренировки выбрали место для развёртывания оборудования, организовали площадку для подъёма спасателя, расставили посты страховки и выбрали из нескольких вариантов оптимальный для этой ситуации способ подъёма и спасения.
В результате «парашютиста» аккуратно спустили на землю. Все задачи учений удалось решить чётко и быстро.