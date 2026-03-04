Собака убила бобра в Москве: что ждет хозяина
Домашняя собака, которую выгуливали без поводка и намордника, загрызла бобра в районе Нагатинского затона на Москве-реке.
Как сообщили в Департаменте природопользования Москвы, личность владельца животного установили, его привлекут к ответственности. В ведомстве уточнили, что погибший обыкновенный бобр находится в Красной книге Москвы как редкий и уязвимый для городской среды вид. Фигуранту предстоит возместить ущерб, причиненный окружающей среде из-за уничтожения охотничьих ресурсов.
По факту происшествия Межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку, а инспекторы департамента уже возбудили административное дело. В департаменте напомнили, что на зеленых территориях столицы домашних животных необходимо выгуливать на поводке. Активные питомцы могут пугать диких зверей и птиц, разрушать гнезда.
