Прыжки с гаража едва не закончились трагедией для юной россиянки

04 марта 2026, 15:37

В Уфе школьница спрыгнула с гаража и застряла между штырями забора

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Уфе 14-летняя девочка едва не погибла на острых штырях забора. Об этом сообщается на сайте УГЗ города.