Прыжки с гаража едва не закончились трагедией для юной россиянки

В Уфе школьница спрыгнула с гаража и застряла между штырями забора
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Уфе 14-летняя девочка едва не погибла на острых штырях забора. Об этом сообщается на сайте УГЗ города.



Инцидент произошел утром 4 марта на улице Революционной. Школьница спрыгнула с крыши гаража и повисла между металлическими пиками.

Прохожие услышали ее крики и вызвали экстренные службы. Прибывшие на место спасатели сняли ребенка с забора и передали бригаде скорой помощи.

Пострадавшую доставили в больницу. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Челябинске под окнами многоэтажного дома в микрорайоне «Парковый» обнаружили тело 11-летней девочки.

Лидия Пономарева

