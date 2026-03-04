Прыжки с гаража едва не закончились трагедией для юной россиянки
В Уфе школьница спрыгнула с гаража и застряла между штырями забора
В Уфе 14-летняя девочка едва не погибла на острых штырях забора. Об этом сообщается на сайте УГЗ города.
Инцидент произошел утром 4 марта на улице Революционной. Школьница спрыгнула с крыши гаража и повисла между металлическими пиками.
Прохожие услышали ее крики и вызвали экстренные службы. Прибывшие на место спасатели сняли ребенка с забора и передали бригаде скорой помощи.
Пострадавшую доставили в больницу. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в Челябинске под окнами многоэтажного дома в микрорайоне «Парковый» обнаружили тело 11-летней девочки.
Читайте также: