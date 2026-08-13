В Подмосковье по губернаторской программе уже отремонтировали более 550 подъездов
В Московской области продолжается реализация губернаторской программы «Мой подъезд». Ремонт уже завершили в 551 подъезде, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Ещё в 1220 подъездах ведут активные работы. В остальных проходит подготовительный этап: закупки, контрактация и проверка смет. В этом году план охватывает более 3000 подъездов.
«Программа стартовала в регионе в 2016 году и стала по-настоящему народной. Жители не просто наблюдают за работами, а становятся соавторами ремонта. Они определяют, какие подъезды включить в программу, выбирают цвета для покраски стен. По завершении работ люди участвуют в приёмке и подписывают акт о выполнении работ. Без их согласия ремонт не начинают», – рассказали в Минчистоты.
В ремонт входят обновление входных групп, стен, потолков и полов с восстановлением плиточного покрытия; замена почтовых ящиков и осветительных приборов; ремонт или замена оконных блоков.
«Чтобы попасть в программу, нужно провести общее собрание собственников, вместе с управляющей организацией определить объём, виды, сроки и стоимость работ. Затем необходимо оформить протокол и дефектную ведомость и передать их в УО, а та направит документы в администрацию округа. После согласования подъезд включат в план ремонта», – отметили в ведомстве.После окончания всех работ в регионе по традиции пройдёт конкурс на лучший подъезд. Оценкой займётся специальная комиссия с участием представителей профильных ведомств. Победителей определят в номинациях «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья» и «Лучший тематический подъезд». А на портале «Добродел» состоится голосование за приз зрительских симпатий. Всех победителей ждут призы.
Цель программы – превратить рядовые подъезды в аккуратные, современные и уютные пространства, заключили в ведомстве.