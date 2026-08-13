В Подмосковье по губернаторской программе уже отремонтировали более 550 подъездов

13 августа 2026, 15:55

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области продолжается реализация губернаторской программы «Мой подъезд». Ремонт уже завершили в 551 подъезде, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Ещё в 1220 подъездах ведут активные работы. В остальных проходит подготовительный этап: закупки, контрактация и проверка смет. В этом году план охватывает более 3000 подъездов.

«Программа стартовала в регионе в 2016 году и стала по-настоящему народной. Жители не просто наблюдают за работами, а становятся соавторами ремонта. Они определяют, какие подъезды включить в программу, выбирают цвета для покраски стен. По завершении работ люди участвуют в приёмке и подписывают акт о выполнении работ. Без их согласия ремонт не начинают», – рассказали в Минчистоты.

Тут подпись документа

«Чтобы попасть в программу, нужно провести общее собрание собственников, вместе с управляющей организацией определить объём, виды, сроки и стоимость работ. Затем необходимо оформить протокол и дефектную ведомость и передать их в УО, а та направит документы в администрацию округа. После согласования подъезд включат в план ремонта», – отметили в ведомстве.