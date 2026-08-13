За водителями подмосковных автобусов начал следить искусственный интеллект
Нейросеть «НейроВид» подключили к контролю за водителями автобусов компании «Мострантсавто». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Теперь искусственный интеллект анализируют записи с видеокамер, установленных более чем в семи тысяч автобусах, и оперативно выявляет все нарушения.
«Раньше проверка одного часа работы водителя требовала значительных временных и логистических ресурсов: выезда в филиал, транспортировки данных, ручного просмотра. Теперь благодаря «НейроВиду» этот процесс занимает считанные минуты», — сказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.ИИ выявляет, в частности, курение в салоне, приём наличных за проезд и использование водителем телефона. По каждому замеченному нарушению искусственный интеллект формирует доклад-справку с соответствующим фрагментом видео. Его отсматривает оператор и, если нарушение подтверждается, принимаются меры воздействия.