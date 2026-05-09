В Чехове развернули однодневную выставку военной ретро-техники

09 мая 2026, 16:53

оригинал Фото: корреспондент ГАУ АИС МО «Подмосковье» Дмитрий Алексеенко

Однодневная выставка ретро-техники военных лет проходит 9 мая в городском парке культуры и отдыха в Чехове. Об этом сообщает корреспондент ГАУ АИС МО «Подмосковье» Дмитрий Алексеенко.





Посетители парка могут осмотреть трофейную немецкую противотанковую пушку Pak 36 калибра 37 мм и созданную на её основе советскую пушку-«сорокопятку», калибр которой составляет 45 мм.





«Есть на выставке и ГАЗ-ММ — знаменитая «полуторка». Так машину называли за то, что она могла перевозить до полутора тонн грузов. Эта техника отличалась высокой проходимостью и простотой в ремонте. Особенно активно она использовалась в первые два года войны: на «полуторках» перевозили боеприпасы, солдат и продукты в блокадный Ленинград по Дороге жизни», — говорится в сообщении.