В селе Кривандино зажгли Вечный огонь

09 мая 2026, 16:08

оригинал Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Вечный огонь зажгли на обновлённом воинском мемориале в селе Кривандино округа Шатура в ходе торжественного мероприятия, посвящённого 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В ходе ремонта рабочие обновили постамент, установили новую чашу для огня в форме звезды, провели газоснабжение, а также уложили тротуарную плитку.





«По партийному проекту партии «Единая Россия» «Историческая память» в округе каждый год проводится ремонт памятники, связанных с Великой Отечественной войной», — отметил глава Шатуры Николай Прилуцкий.