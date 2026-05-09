В селе Кривандино зажгли Вечный огонь
Вечный огонь зажгли на обновлённом воинском мемориале в селе Кривандино округа Шатура в ходе торжественного мероприятия, посвящённого 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В ходе ремонта рабочие обновили постамент, установили новую чашу для огня в форме звезды, провели газоснабжение, а также уложили тротуарную плитку.
«По партийному проекту партии «Единая Россия» «Историческая память» в округе каждый год проводится ремонт памятники, связанных с Великой Отечественной войной», — отметил глава Шатуры Николай Прилуцкий.В администрации рассказали, что Вечный огонь в Кривандине зажгли от частицы Благодатного огня, который сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме перед Пасхой — в Великую Субботу.