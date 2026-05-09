Достижения.рф

Воскресенск присоединился к акции «Зажги свечу»

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Всероссийская акция «Зажги свечу» состоялась у Вечного огня в Воскресенске вечером 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



В ходе акции её участники почтили память тех, кто отдал жизнь за Победу и подарил следующим поколениям мир и свободу.

«Огонь свечи — наша личная дань каждому, кто прошёл через трагедию войны, и светлый ориентир для будущих поколений. Вечная память героям!» — сказал глава округа Воскресенск Алексей Малкин.
В администрации напомнили, что акция «Свеча памяти» проводится накануне Дня Победы уже десять лет. Она объединяет ветеранов, представителей общественных организаций, депутатов, школьников, студентов и других неравнодушных жителей.

Ранее сообщалось, что в парке Серпухова восстановили аллею 34 Героев Советского Союза.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0