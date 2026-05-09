Воскресенск присоединился к акции «Зажги свечу»
Всероссийская акция «Зажги свечу» состоялась у Вечного огня в Воскресенске вечером 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В ходе акции её участники почтили память тех, кто отдал жизнь за Победу и подарил следующим поколениям мир и свободу.
«Огонь свечи — наша личная дань каждому, кто прошёл через трагедию войны, и светлый ориентир для будущих поколений. Вечная память героям!» — сказал глава округа Воскресенск Алексей Малкин.В администрации напомнили, что акция «Свеча памяти» проводится накануне Дня Победы уже десять лет. Она объединяет ветеранов, представителей общественных организаций, депутатов, школьников, студентов и других неравнодушных жителей.
