Воскресенск присоединился к акции «Зажги свечу»

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Всероссийская акция «Зажги свечу» состоялась у Вечного огня в Воскресенске вечером 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В ходе акции её участники почтили память тех, кто отдал жизнь за Победу и подарил следующим поколениям мир и свободу.





«Огонь свечи — наша личная дань каждому, кто прошёл через трагедию войны, и светлый ориентир для будущих поколений. Вечная память героям!» — сказал глава округа Воскресенск Алексей Малкин.