В Петербурге ребенку оторвало половину пальца во время игры на детской площадке

28 октября 2025, 08:42

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В поселке Парголово под Санкт-Петербургом произошел инцидент на детской площадке. Во время игры 7-летний мальчик получил травму, когда его палец попал в механизм карусели. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.