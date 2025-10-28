В Петербурге ребенку оторвало половину пальца во время игры на детской площадке
В поселке Парголово под Санкт-Петербургом произошел инцидент на детской площадке. Во время игры 7-летний мальчик получил травму, когда его палец попал в механизм карусели. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Ребенок начал кричать, и прохожая сразу обратила внимание на его бедственное положение. Она вызвала медицинских работников. Врачи оценили состояние мальчика как удовлетворительное, и сейчас он проходит лечение в Педиатрическом университете.
