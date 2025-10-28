Медбрат изнасиловал юношу в больничном туалете и поплатился
В Сингапуре медбрат отсидит один год и два месяца в тюрьме за изнасилование юноши в туалете больницы. Об этом пишет газета The Straits Times.
Все произошло 18 июня. В тот день молодой человек навещал своего больного дедушку в клинике. Когда юноша отошел в туалет, в его кабинку проник медбрат Элипе Шива Нагу. Он заявил, что посетителю требуется «срочная дезинфекция». Злоумышленник намылил руку и совершил сексуальное насилие.
По словам потерпевшего, действия сотрудника клиники его сильно шокировали, и он не мог сопротивляться. Через два дня он рассказал о случившемся властям. Еще столько же времени спустя преступника арестовали. Суд вынес приговор 24 октября, дополнительно назначив виновному два удара палкой.
