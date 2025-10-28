Медбрат изнасиловал юношу в больничном туалете и поплатился

28 октября 2025, 08:31

В Сингапуре медбрата осудили за изнасилование юноши в больничном туалете

Фото: iStock/sudok1

В Сингапуре медбрат отсидит один год и два месяца в тюрьме за изнасилование юноши в туалете больницы. Об этом пишет газета The Straits Times.