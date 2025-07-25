В Чехове задержали двух мужчин с более чем 280 свёртками с наркотиками
Двух мужчин — москвича и жителя Серпухова — задержали в Чехове по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
При личном досмотре у мужчин обнаружили 283 полимерных свёртка, в каждом из которых находилось вещество весом более одного грамма.
«Экспертиза показала, что вещество является наркотиком метилэфедроном», — говорится в сообщении.Против задержанных завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Обоих мужчин оставили под стражей до суда.
Ранее сообщалось, что в Дмитрове подростки повздорили с группой мигрантов. В ходе конфликта один из мигрантов побил двух подростков и забрал у них деньги и личные вещи. Злоумышленника задержали.