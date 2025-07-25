В Чехове задержали двух мужчин с более чем 280 свёртками с наркотиками

25 июля 2025, 16:59

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Двух мужчин — москвича и жителя Серпухова — задержали в Чехове по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





При личном досмотре у мужчин обнаружили 283 полимерных свёртка, в каждом из которых находилось вещество весом более одного грамма.





«Экспертиза показала, что вещество является наркотиком метилэфедроном», — говорится в сообщении.