В Чехове задержали по горячим следам мужчину, проникшего в чужую квартиру

07 июля 2026, 16:19

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Мужчину, подозреваемого в незаконном проникновении в чужую квартиру, задержали в Чехове по горячим следам сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Сигнал о происшествии экипаж росгвардейцев получил, когда патрулировал территорию. В квартире на первом этаже одного из домов на Дорожной улице кто-то разбил окно и проник в жилище. Хозяйка квартиры рассказала, что в доме всё перевёрнуто вверх дном.





«Прибыв на место, правоохранители увидели разбросанные вещи и следы крови. Эти следы вели в сторону соседних домов. Там росгвардейцы нашли нетрезвого мужчину с порезанной рукой. К сотрудникам он пошёл, сжимая нож», — говорится в сообщении.