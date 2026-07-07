Трое детей пострадали в ДТП с автобусом в российском регионе

07 июля 2026, 16:15

Шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Бурятии

Фото: iStock/Кадр из видео: пресс-служба МВД России по Республике Бурятия

Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики в своем канале в мессенджере Max.