Трое детей пострадали в ДТП с автобусом в российском регионе
Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики в своем канале в мессенджере Max.
Авария произошла на 50-м километре автодороги «Улан-Удэ — Кяхта» в Селенгинском районе. Там 25 -летний водитель легкового автомобиля Honda Saber столкнулся с рейсовым автобусом Fiat Ducato. В результате медицинская помощь потребовалась троим взрослым и троим детям. В настоящее время проводится проверка, выясняются точные обстоятельства и причина аварии.
Ранее сообщалось, что в городе Усолье‑Сибирском Иркутской области в массовой ДТП пострадали семь человек, включая троих детей в возрасте четырех, десяти и одиннадцати лет. В настоящее время все они находятся в больнице.
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