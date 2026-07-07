Жительница Ставрополя угрожала кухонным ножом ребенку на детской площадке
Жительница Ставрополя с кухонным ножом в руках угрожала мальчику на детской площадке на улице 50 лет ВЛКСМ. Об этом сообщают телеграм-каналы.
По словам очевидцев, женщина вышла из подъезда на шум и с криками подошла к детям, угрожая проколоть колеса их велосипедов. Видео инцидента появилось в соцсетях.
СУ СК по региону возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве. Следователи опрашивают очевидцев и пытаются выяснить местонахождение подозреваемой.
Ранее сообщалось, что жительница Москвы унизила проезжавшего мимо ребенка прямо посреди улицы. Женщина аставила мальчика встать на колени и целовать ей ноги.
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