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Жительница Ставрополя угрожала кухонным ножом ребенку на детской площадке

Фото: iStock/PaulBiryukov

Жительница Ставрополя с кухонным ножом в руках угрожала мальчику на детской площадке на улице 50 лет ВЛКСМ. Об этом сообщают телеграм-каналы.



По словам очевидцев, женщина вышла из подъезда на шум и с криками подошла к детям, угрожая проколоть колеса их велосипедов. Видео инцидента появилось в соцсетях.

СУ СК по региону возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве. Следователи опрашивают очевидцев и пытаются выяснить местонахождение подозреваемой.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы унизила проезжавшего мимо ребенка прямо посреди улицы. Женщина аставила мальчика встать на колени и целовать ей ноги.

Лидия Пономарева

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