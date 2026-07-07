Пенсионера арестовали после десятилетия жизни в лесу
В американском штате Аризона задержали 65-летнего мужчину, более десяти лет незаконно проживавшего на территории национального леса Тонто. Марк Аарон Гатц оборудовал в охраняемой зоне полноценный лагерь, который за долгие годы превратился в масштабную свалку площадью около двух тысяч квадратных метров, пишет Daily Mail.
Сотрудники лесной службы знали о нарушителе примерно год, однако задержать пенсионера удалось только 25 июня — на его имя выписали как минимум шесть ордеров на арест. На месте незаконного поселения полицейские обнаружили горы мусора: шины, мешки с отходами, алюминиевые банки, пять 200-литровых бочек, восемь покрышек, емкости с моторным маслом и около дюжины сковородок.
Гатцу предъявили обвинения по нескольким статьям, включая разведение костров в запрещенных местах, возведение построек без разрешения, антисанитарные условия и использование охраняемой природной территории в качестве жилья. Обычно за подобные нарушения назначают крупные штрафы и запрещают посещение парка, однако в упомянутом случае, учитывая масштаб нанесенного ущерба и многолетнее уклонение от закона, мужчине грозит реальный тюремный срок — до пяти лет лишения свободы.
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