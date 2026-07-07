Пенсионера арестовали после десятилетия жизни в лесу

07 июля 2026, 15:18

Daily Mail: прожившего 10 лет в национальном лесу пенсионера арестовали в США

Фото: istockphoto/GettyTim82

В американском штате Аризона задержали 65-летнего мужчину, более десяти лет незаконно проживавшего на территории национального леса Тонто. Марк Аарон Гатц оборудовал в охраняемой зоне полноценный лагерь, который за долгие годы превратился в масштабную свалку площадью около двух тысяч квадратных метров, пишет Daily Mail.