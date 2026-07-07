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Пенсионера арестовали после десятилетия жизни в лесу

Daily Mail: прожившего 10 лет в национальном лесу пенсионера арестовали в США
Фото: istockphoto/GettyTim82

В американском штате Аризона задержали 65-летнего мужчину, более десяти лет незаконно проживавшего на территории национального леса Тонто. Марк Аарон Гатц оборудовал в охраняемой зоне полноценный лагерь, который за долгие годы превратился в масштабную свалку площадью около двух тысяч квадратных метров, пишет Daily Mail.



Сотрудники лесной службы знали о нарушителе примерно год, однако задержать пенсионера удалось только 25 июня — на его имя выписали как минимум шесть ордеров на арест. На месте незаконного поселения полицейские обнаружили горы мусора: шины, мешки с отходами, алюминиевые банки, пять 200-литровых бочек, восемь покрышек, емкости с моторным маслом и около дюжины сковородок.

Гатцу предъявили обвинения по нескольким статьям, включая разведение костров в запрещенных местах, возведение построек без разрешения, антисанитарные условия и использование охраняемой природной территории в качестве жилья. Обычно за подобные нарушения назначают крупные штрафы и запрещают посещение парка, однако в упомянутом случае, учитывая масштаб нанесенного ущерба и многолетнее уклонение от закона, мужчине грозит реальный тюремный срок — до пяти лет лишения свободы.

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Никита Кротов

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