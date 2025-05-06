В Чехове задержали водителя, насмерть сбившего подростка на питбайке

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Полицейские задержали в муниципальном округе Чехов предполагаемого виновника ДТП, в результате которого погиб подросток на питбайке. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Вечером 5 мая на 20-м км. автодороги «Чехов – Кресты» водитель автомобиля Opel совершил попутное столкновение с питбайком, после чего покинул место аварии. 17-летний мотоциклист погиб.
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«После ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Полицейские установили местонахождение фигуранта и задержали по месту проживания на территории городского округа Чехов», – отметила ПетроваПо её словам, 60-летний местный житель доставлен в территориальный отдел внутренних дел» для проведения следственных действий.
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Лора Луганская