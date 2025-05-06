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В Чехове задержали водителя, насмерть сбившего подростка на питбайке

Фото: iStock / KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock / KatarzynaBialasiewicz

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Полицейские задержали в муниципальном округе Чехов предполагаемого виновника ДТП, в результате которого погиб подросток на питбайке. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Вечером 5 мая на 20-м км. автодороги «Чехов – Кресты» водитель автомобиля Opel совершил попутное столкновение с питбайком, после чего покинул место аварии. 17-летний мотоциклист погиб.
«После ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Полицейские установили местонахождение фигуранта и задержали по месту проживания на территории городского округа Чехов», – отметила Петрова
По её словам, 60-летний местный житель доставлен в территориальный отдел внутренних дел» для проведения следственных действий.

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Сборная Подмосковья выиграла всероссийский турнир по хоккею на траве
06 мая 2025, 15:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда Московской области одержала победу на всероссийских отборочных соревнованиях «Юность России» среди юниоров до 21 года, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В групповом этапе подмосковная сборная Подмосковья победила во всех матчах и вышла в полуфинал турнира, где встретилась с командой из Свердловской области. Основное время закончилось вничью — со счётом 2:2, поэтому пришлось проводить серию буллитов, в которой подмосковные спортсмены выиграли со счётом 3:0. А в финальной игре Московская область одержала победу над сборной Санкт-Петербурга со счётом 4:1», — говорится в сообщении.
Представители Московской области также получили индивидуальные награды: лучшим игроком соревнований признали Павла Березнова, а лучшим нападающим — Вадима Стебенькова.

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Подмосковные полицейские задержали сообщницу телефонных мошенников
06 мая 2025, 15:41

Фото: istockphoto.com/zoka74

31-летнюю уроженку одной из стран ближнего зарубежья, выполнявшую роль дроппера в мошеннической схеме, задержали подмосковные полицейские, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Заявление о мошенничестве подала 75-летняя жительница округа Щёлково. Она рассказала, что ей много раз звонили неизвестные, представлялись сотрудниками различных ведомств и служб, и убедили её обналичить свои сбережения и передать их девушке-курьеру. Сумма ущерба составила полтора миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Против задержанной участницы аферы завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и отпустили под подписку о невыезде.

Сейчас полицейские устанавливают и разыскивают остальных соучастников преступления.

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В больнице Долгопрудного спасли пациента с гнойником в печени
06 мая 2025, 15:36

Фото: пресс-службе администрации г. о. Долгопрудный

Врачи Долгопрудненской больницы спасли жизнь пациента с огромной опухолью печени. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«35-летний горожанин поступил в стационар с высокой температурой. Как выяснилось, она держалась у него несколько дней. Срочно обратиться к врачам мужчину заставила боль в правом боку. В отделении хирургии пациенту выполнили компьютерную и магнитно-резонансную томографии. В его печени был выявлен гнойник похожий на пчелиные соты. Такая картина бывает при нагноении доброкачественного новообразования – гемангиомы печени», – говорится в сообщении.
Сложную пятичасовую операцию провели заведующий отделением хирургии Сергей Лисин, а также ассистирующие хирурги Фирдавс Ганиев и Сергей Кузнецов. В печени больного обнаружили необычно крупную 10-сантиметровую опухоль. Врачи удалили часть органа вместе с новообразованием и его гнойным содержимым.

На 10-й день мужчину выписали в удовлетворительном состоянии. Печёночная ткань хорошо восстанавливается, и единственным напоминанием об операции будет лишь шрам на животе.

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В Подольске разметили именные таблички на домах ветеранов-фронтовиков
06 мая 2025, 15:10

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Именные таблички разместили на фасадах 19 домов ветеранов Великой Отечественной войны в Подольске. Акция проводится в благодарность героям, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Таблички сделаны форматом А4, чтобы надпись на ней была видна издалека и не терялась среди объявлений», — говорится в сообщении.
Первую такую табличку установили на доме ветерана Марии Михайловны Рохлиной. Надпись на памятном знаке гласит: «Дом героя Великой Отечественной войны. Фронтовик, Почетный гражданин Городского округа Подольск Рохлина Мария Михайловна. Спасибо за Победу!».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Акция по размещения именных табличек является частью масштабного проекта по сохранению исторической памяти, инициированного президентов РФ Владимиром Путиным.

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#подольск
#великая отечественная война
#день победы
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Подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей на соревнованиях ЦФО по кендо
06 мая 2025, 14:51

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по кендо и турнире «Кубок трёх воинов», сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«На чемпионате ЦФО Валерия Острикова из Балашихи поднялась на высшую ступень пьедестала почёта, а Николай Ильин из Егорьевска стал третьим», — говорится в сообщении.
На первенстве ЦФО подмосковные спортсмены завоевали семь медалей. В категории 11-14 лет золото выиграл Артём Гранков, бронзу — Даниил Ворожейкин, а в командных соревнованиях — серебро. В категории 15-17 лет лучшим стал Никита Покушев, а Ростислав Кохов и Кирилл Данилов стали бронзовыми призёрами. В командном первенстве эта тройка завоевала золото.

Кроме того, в «Кубке трёх воинов» подмосковная команда в составе Александра Ильина, Валерии Остриковой и Артема Гранкова завоевала серебро.

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#спорт
#минспорта мо
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#подмосковье
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