В Чехове завершается строительство корпуса школы №3

13 августа 2025, 17:26

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство корпуса школы №3 на Лопасненской улице в Чехове близится к завершению. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В настоящее время на объекте ведётся пусконаладка инженерных сетей и расстановка мебели.



