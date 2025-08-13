В Чехове завершается строительство корпуса школы №3
Строительство корпуса школы №3 на Лопасненской улице в Чехове близится к завершению. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящее время на объекте ведётся пусконаладка инженерных сетей и расстановка мебели.
На прилегающей территории установлены спортивные площадки и обустроены места для отдыха.«Общая площадь нового трёхэтажного здания, рассчитанного на 200 учеников, составляет свыше 4,5 тыс. квадратных метров. На первом и втором этажах расположены учебные кабинеты, а также спортивный и актовый залы, а на третьем этаже — учительская, административные помещения и читальный зал с ИТ-зоной», — говорится в сообщении.
Открытие нового корпуса позволит перевести всех учеников школы №3 на учёбу в одну смену.