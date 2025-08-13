В Раменском округе до конца сентября планируют демонтировать 33 торговые палатки

13 августа 2025, 14:58

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Ликвидация нестационарных объектов торговли, несоответствующих нормативам, проводится в Раменском муниципальном округе. О ходе этой работы доложил на оперативном совещании администрации замглавы муниципалитета Павел Коровин. Об этом сообщает пресс-служба округа.





В всего в округе выявили 101 торговую палатку, подлежащую демонтажу в текущем году. Сейчас демонтирован 61 объект, ещё по семи идут судебные разбирательства, а 33 должны ликвидировать за август-сентябрь.





«В число основных нарушений, выявленных у торговых палаток, вошли несоответствие облика объекта региональным требованиям, установка ларьков на земельных участках с другим видом разрешённого использования или в зонах с ограничениями, а также привлечение к работе нелегальных мигрантов», — говорится в сообщении.