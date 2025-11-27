В подмосковном Раменском провели вечер легендарного композитора Яна Френкеля
В ДК имени Воровского в Раменском провели вечер, посвящённый композитору Яну Френкелю — автору десятков легендарных песен. Концерт собрал полный зал и вызвал большой интерес у зрителей разных поколений, сообщили в Администрации Раменского муниципального округа.
Яна Абрамовича Френкеля считают одним из классиков советской музыки. Многие его произведения давно стали по-настоящему народными. Сам композитор именно такую любовь слушателей считал главной оценкой своего труда.
Ведущая вечера, методист ДК имени Воровского Валентина Зотчик отметила, что даже одна песня могла навсегда вписать имя Френкеля в историю музыки. По её словам, этого уже было бы достаточно, чтобы стать всенародно любимым композитором.
Концерт стал настоящим путешествием во времени. Песни Френкеля в исполнении творческих коллективов Дома культуры чередовали с кадрами из художественных фильмов, для которых он писал музыку. В зале царила тёплая атмосфера ностальгии.
Произведения композитора ранее исполняли Анна Герман, Иосиф Кобзон, Георг Отс, Нани Брегвадзе, Марк Бернес, Майя Кристалинская и многие другие легенды сцены. Сам Френкель часто выходил к зрителям с собственными песнями, и публика неизменно подпевала.
Так же было и в этот вечер. Зрители вместе с артистами исполняли «Русское поле», «Старый вальсок», «Текстильный городок» и другие известные композиции. Эти эмоции разделили многие гости вечера. Для старшего поколения концерт стал встречей с юностью, а для молодых зрителей — возможностью ближе познакомиться с классикой отечественной музыкальной культуры.
