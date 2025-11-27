В подмосковном Раменском провели вечер легендарного композитора Яна Френкеля

27 ноября 2025, 16:43

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

В ДК имени Воровского в Раменском провели вечер, посвящённый композитору Яну Френкелю — автору десятков легендарных песен. Концерт собрал полный зал и вызвал большой интерес у зрителей разных поколений, сообщили в Администрации Раменского муниципального округа.