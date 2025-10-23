В Ленинском округе прошел юбилейный сезон по баскетболу
В Ленинском городском округе Московской области во Дворце спорта прошла юбилейная игра женского клуба «Спарта энд К».
Как сообщили в окружной администрации, в мероприятии приняли участие президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко и генеральный директор клуба Анна Архипова‑фон Калманович.
Последняя подчеркнула значимость даты.
«В этот особый день хочется выразить искреннюю признательность нашей области и округу. Двадцать лет совместной работы — это уникальное достижение, равных которому нет в других регионах. Особую гордость вызывает то, что мы помогаем открывать дорогу в большой спорт стольким юным игрокам», — сказала Архипова‑фон Калманович.
В этом сезоне «Спарта энд К» продемонстрировала впечатляющие результаты и завоевала признание болельщиков. В одной из ключевых встреч команда с первых минут взяла инициативу в свои руки: к концу первой четверти ей удалось обеспечить солидное преимущество, а к завершению третьей оно составило 28 очков. Финальная победа с разницей в 33 очка стала значимым событием в истории клуба.
Капитан команды София Истомина отметила начало нового этапа.
«Сегодня у нас проходит открытие сезона в параллели игры с основной командой. В этом сезоне нашему клубу исполняется двадцать. Желаю продолжать прогрессировать, не отступать ни на шаг», — поделилась она.
В округе также напомнили о спортивных достижениях клуба: четыре подряд победы в Евролиге ФИБА (в период 2006–2010 годов), два чемпионских титула России (2007–2008), победа в Кубке Европы ФИБА (2006) и три Суперкубка Европы (2009–2011).