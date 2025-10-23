Российская гимнастка Мельникова взяла золото на чемпионате мира в Джакарте
В Джакарте завершился финал женского многоборья чемпионата мира по спортивной гимнастике. Российская спортсменка, выступающая в нейтральном статусе, Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль с итоговым результатом 55,066 балла, опередив американку Леанну Вонг и китаянку Чжан Цинъин.
Таким образом, Мельникова во второй раз в карьере стала абсолютной чемпионкой мира, повторив свой успех 2021 года, сообщил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.
«Это был долгий путь – четыре года борьбы, восстановления и тренировок. Я рада, что смогла вновь доказать, что остаюсь среди сильнейших гимнасток мира», – рассказала спортсменка после награждения.В финале многоборья также выступила ещё одна нейтральная спортсменка – Людмила Рощина, для которой это было дебютное выступление на чемпионате мира. Она заняла 11-е место с результатом 51.999 балла.
Чемпионат мира в Джакарте стал первым крупным международным стартом после Олимпиады-2024 и первым соревнованием такого уровня, проведённым в Юго-Восточной Азии. Турнир проходит в индивидуальном зачёте, в нём принимают участие более 400 гимнастов из 77 стран мира.
Соревнования проходят на «Индонезия Арене» в спортивном комплексе «Гелоро Бунг Карно», построенном по проекту советских архитекторов и напоминающем московские «Лужники».