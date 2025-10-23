Российская гимнастка Мельникова взяла золото на чемпионате мира в Джакарте

23 октября 2025, 18:28

Фото: iStock/gorodenkoff

В Джакарте завершился финал женского многоборья чемпионата мира по спортивной гимнастике. Российская спортсменка, выступающая в нейтральном статусе, Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль с итоговым результатом 55,066 балла, опередив американку Леанну Вонг и китаянку Чжан Цинъин.





Таким образом, Мельникова во второй раз в карьере стала абсолютной чемпионкой мира, повторив свой успех 2021 года, сообщил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.





«Это был долгий путь – четыре года борьбы, восстановления и тренировок. Я рада, что смогла вновь доказать, что остаюсь среди сильнейших гимнасток мира», – рассказала спортсменка после награждения.