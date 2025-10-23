Полузащитник «Динамо» Макаров пропустит матч 13-го тура против «Зенита»
Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров пропустит матч 13-го тура РПЛ против «Зенита». Об этом сообщил главный врач бело-голубых Александр Родионов.
Футболист восстанавливается после серьёзного ушиба колена и растяжения боковых связок, полученных 17 сентября в игре с «Сочи» (4:0). В текущем сезоне Макаров провёл 12 матчей во всех турнирах и забил два гола.
«Процесс восстановления Макарова находится в завершающей стадии, но с «Зенитом» он сыграть не сможет», — уточнил специалист в беседе с Metaratings.ru.
Встреча «Зенита» и «Динамо» состоится 26 октября в Санкт-Петербурге. Начало — в 17:30 по московскому времени.