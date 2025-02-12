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В Черноголовке проведут лекцию для пенсионеров по защите от кибермошенников

Фото: istockphoto.com/Fran Rodriguez

Фото: istockphoto.com/Fran Rodriguez

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Лекцию, посвящённую безопасности в интернете, проведут для пенсионеров и предпенсионеров городского округа Черноголовка в ближайшую пятницу, 14 февраля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«Лекция будет проводиться в городской библиотеке Черноголовки. Слушателям расскажут, какие мошеннические схемы и уловки используют киберпреступники, что такое вишинг, фишинг и друге угрозы, а также как защитить свои личные данные и пользоваться популярными приложениями и сервисами безопасно», — говорится в сообщении.
Лекция начнётся в 11:00. Участниками мероприятия станут представители отдела территориальной безопасности местной администрации и полиции. Адрес городской библиотеки: Черноголовка, Школьный бульвар, дом №9. Вход свободный.

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#лекция
#пенсионеры
В щёлковском ЖК «Соболевка» поставили на кадастр 17-этажный дом
12 февраля 2025, 09:55

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Семнадцатиэтажный дом на 272 квартиры, построенный в жилом комплексе «Соболевка» на территории городского округа Щёлково, получил кадастровый номер, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«На кадастр поставили дом, расположенный по адресу: округ Щёлково, микрорайон Соболевка, 11. Теперь владельцы квартир могут оформить своё право собственности, зарегистрироваться на жилплощади, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детсады и совершать другие юридические действия», — говорится в сообщении.
ЖК «Соболевка» — это расположенный на берегу Клязьмы квартал из пятнадцати многосекционных домов, где есть своя поликлиника, детский сад и парковки. Рядом находятся школа и спорткомплекс.

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Загруженность подмосковных дорог утром 12 февраля составила четыре балла
12 февраля 2025, 09:44

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро среды, 12 февраля, при этом на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе отмечаются заторы при движении по направлению к Москве, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Сложности с проездом фиксируются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Волоколамское, Энтузиастов, Пятницкое, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало 922 тысячи машин, что на полпроцента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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В Подмосковье сотрудница банка спасла пенсионерку от телефонных мошенников
12 февраля 2025, 09:32

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Телефонные мошенники убедили 68-летнюю жительницу Раменского передать им её сбережения — 2,5 млн рублей, злоумышленникам помешала сотрудница отделения банка, куда пенсионерка пришла снять деньги, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Афера началась с того, что на мобильный телефон пенсионерке позвонила женщина, представившаяся сотрудницей Росфинмониторинга. Она заставила пенсионерку поверить, что с её счёта пытаются украсть деньги, поэтому их нужно срочно снять и передать доверенному лицу для размещения на безопасном счёте», — говорится в сообщении.
Когда пенсионерка отправилась снимать деньги, она сильно нервничала, поэтому сотрудница банка заподозрила неладное и обратилась в полицию. Остальное происходило под контролем полицейских.

Когда мошенница позвонила и убедилась, что деньги сняты, она рассказала о времени прибытия курьера. И после передачи денег курьера задержали. Им оказался 20-летний житель Тюмени. Он рассказал, что нашёл эту работу через один из мессенджеров. По условиям, работодатели называют ему адреса, откуда нужно забрать деньги, и говорят, на какие счета их класть. За это они предложили платить 50 тысяч рублей в неделю.

Сейчас полицейские ищут остальных участников мошеннической схемы и выявляют их причастность к другим аналогичным преступлениям.

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Подмосковный производитель продуктов азиатской кухни удостоен наград «Продэкспо»
11 февраля 2025, 22:53

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производитель продукции для азиатской кухни из Московской области «Тамаки» получил награды ежегодной Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо 2025». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
В выставке, которая состоялась в Москве, участвовали более 1,8 тыс. компаний из разных стран. «Танаки» представила на своём стенде широкий ассортимент соусов и продуктов для азиатской кухни. Акцентом экспозиции стали новые продукты в оригинальной упаковке дой-пак. Её дизайн вдохновлён работами голландских художников и подчеркивает концепцию «Соус как искусство».
«Наша новая упаковка – яркий пример того, как инновации могут изменить восприятие привычных вещей», – отметил значимость инновационных решений владелец бренда Tamaki Андрей Белянин.
На выставке провели конкурсы продукции среди производителей. Жюри присудило сразу несколько наград продукции «Тамаки». В номинации «Инновационный продукт» золото за инновационные ингредиенты получил японский майонез, а соус «Лемонграсс» – серебро за удобство использования.

В отдельной номинации «Продукты для ЗОЖ» эксперты оценили чипсы нори с кунжутом. А на конкурсе «Выбор сетей», где самый интересный для покупателей продукт определяли представители магазинов и розничных сетей, награду получил кисло-сладкий соус.

«Тамаки» удостоена сразу трёх дипломов первой степени «За высокие потребительские свойства». В конкурсе SOEX АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торгово-промышленной палаты России высоко оценили соусы шрирача и халапеньо, а также куриный бульон.

К тому же благодаря использованию современных инновационных технологий на производстве «Тамаки» завоевала серебряные медали на дегустационном конкурсе «Лучший продукт года» за соусы унаги, терияки и сладкий чили, которые заменяют на рынке импортные аналоги.

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Подмосковный врач Аветисян рассказал, как родить здорового малыша при диабете беременных
Подмосковный врач рассказал, как родить здорового малыша при диабете беременных
11 февраля 2025, 22:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Во время беременности у 17% будущих мам повышается уровень глюкозы в крови. У части из них развивается так называемый диабет беременных, сообщил врач акушер-гинеколог МОНИИАГ Давид Аветисян. Он рассказал, как не навредить и женщине, и ребёнку, если такой диагноз поставлен.
«Диабет беременных может развиться даже у совершенно здоровой женщины. Сама по себе беременность и гормоны, вырабатываемые плацентой, изменяют обмен веществ. Но такие факторы как малоподвижный образ жизни, лишний вес, возраст старше 35 лет и многие другие увеличивают эти риски», – сказал врач, слова которого приводит пресс-службе подмосковного Минздрава.
Аветисян назвал и главный залог здоровья малыша, если маме поставлен диагноз «диабет беременных».
«Необходимо соблюдать диету, сохранять физическую активность и контролировать уровень сахара в крови. В вопросе питания не может быть никаких компромиссов: все усилия врачей будут напрасны, если мама не выполняет их назначения, полагаясь на авось, регулярно нарушает диету, даже по «чуть-чуть», – отметил специалист.
Он напомнил, что высокий уровень глюкозы крови запускает у плода изменения в организме, что может привести к осложнениям при родах, в раннем послеродовом периоде, увеличивает риск развития ожирения и сахарного диабета у ребёнка в будущем.

Врач посоветовал каждой женщине, которой был диагностирован сахарный диабет беременных, не отчаиваться. При грамотном лечении возможно рождение абсолютно здорового ребёнка. Аветисян пожелал женщинам запастись силой воли на весь период беременности, а вкусные соблазны отложить на период после появления малыша на свет.

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