В Черноголовке проведут лекцию для пенсионеров по защите от кибермошенников

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Лекцию, посвящённую безопасности в интернете, проведут для пенсионеров и предпенсионеров городского округа Черноголовка в ближайшую пятницу, 14 февраля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Лекция будет проводиться в городской библиотеке Черноголовки. Слушателям расскажут, какие мошеннические схемы и уловки используют киберпреступники, что такое вишинг, фишинг и друге угрозы, а также как защитить свои личные данные и пользоваться популярными приложениями и сервисами безопасно», — говорится в сообщении.Лекция начнётся в 11:00. Участниками мероприятия станут представители отдела территориальной безопасности местной администрации и полиции. Адрес городской библиотеки: Черноголовка, Школьный бульвар, дом №9. Вход свободный.
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