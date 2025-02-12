В Черноголовке проведут лекцию для пенсионеров по защите от кибермошенников

На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро среды, 12 февраля, при этом на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе отмечаются заторы при движении по направлению к Москве, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.