В МВД объяснили, почему портал госуслуг не обзванивает пользователей

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Мошенники продолжают звонить гражданам якобы для обновления аккаунта на портале «Госуслуги». Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В ведомстве напомнили, что портал никогда не обзванивает пользователей, и пояснили, почему именно.
«Предлогом обновления аккаунта на портале госуслуг пользуются только мошенники. Технически невозможно набрать команду операторов, которая смогла бы обзвонить более 100 млн пользователей», – рассказали в МВД.Как отметили в МВД, цель злоумышленников – получить СМС-код, необходимый для восстановления доступа к учётной записи.
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Лора Луганская