В Черноголовке в 2029 году запустят производство препаратов от онкологии
В Подмосковье создадут фармацевтическое производства, выпускающее препараты для лечения онкологических заболеваний. Трёхстороннее соглашение подписали на полях ПМЭФ-2025 подмосковный Мининвест, ГК «ФармЭко» и Сбербанк, сообщили в пресс-службе министерства.
«В рамках инвестиционного проекта на территории Черноголовки построят фармацевтическое предприятие, которое займётся производством лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Инвестиции в проект превысят 9 млрд рублей. На предприятии будет создано более 150 рабочих мест. Запуск производства запланирован на 2029 год», — рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Для реализации проекта компании предоставлен земельный участок в аренду площадью 30 тыс. кв. м. Площадь нового фармацевтического производства превысит 10 тыс. «квадратов». После выхода на проектную мощность предприятие будет выпускать по полному циклу 18 различных лекарственных препаратов. Выручка от продаж составит 8-10 млрд в год.