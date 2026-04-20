В четырех округах Подмосковья выявили нарушения законов по защите природы
Нарушения природоохранного законодательства выявили и пресекли на минувшей неделе в четырёх округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
В двух случая речь шла о незаконном сжигании отходов.
«Печи для мусора, нелегально установленные в Подольске и в Раменском округе у деревни Полушкино, демонтировали», — говорится в сообщении.Кроме того, рядом с селом Петрово-Дальнее округа Красногорск ликвидировали нелегальную свалку строительного мусора, а неподалёку от деревни Аксиньино округа Щёлкова инспекторы экологического надзора совместно с полицейскими остановили незаконную добычу полезных ископаемых и обнаружили точку приёма строительного мусора.