В Подольске провели обучение по оформлению заявок на гранты Росмолодёжи
Учебный интенсив по подготовке к конкурсу «Росмолодёжь.Гранты» провели в Подольске для команд активистов, которые собираются побороться за федеральную поддержку своих проектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие состоялось на базе колледжа «Знание» 7 марта. Его организовал местный Комитет по делам молодёжи.
«Участникам рассказали, как объяснить актуальность своего проекта, как составить бюджет, а также какие аспекты социального проекта наиболее важны для экспертов, отбирающих конкурсные заявки», — говорится в сообщении.В администрации округа напомнили, что приём заявок на первый сезон конкурса «Росмолодёжь.Гранты» продлится до середины апреля. Целью конкурса является поддержка общественно значимых инициатив.