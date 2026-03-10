В Подольске провели обучение по оформлению заявок на гранты Росмолодёжи

10 марта 2026, 09:11

оригинал Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Учебный интенсив по подготовке к конкурсу «Росмолодёжь.Гранты» провели в Подольске для команд активистов, которые собираются побороться за федеральную поддержку своих проектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Мероприятие состоялось на базе колледжа «Знание» 7 марта. Его организовал местный Комитет по делам молодёжи.





«Участникам рассказали, как объяснить актуальность своего проекта, как составить бюджет, а также какие аспекты социального проекта наиболее важны для экспертов, отбирающих конкурсные заявки», — говорится в сообщении.