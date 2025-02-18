Жильцам в РФ дадут возможность платить за ЖКУ по единому документу

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Минстрой России предложил внедрить в РФ единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании комитета Госдумы.
По его словам, в каждом регионе должен быть единый оператор для сбора платежей, а прямые договоры с ресурсоснабжающими компаниями необходимо исключить.
Эксперт Народного фронта Павел Склянчук, комментируя инициативу для ТАСС, пояснил, что сейчас жители часто получают несколько квитанций — за капремонт, свет и другие услуги. Единый документ упростит процесс, но потребует решения вопроса с разными форматами счетов: за капремонт — на квартиру, а за коммуналку — на собственника.
Ранее сообщалось, что массовое обливание холодной водой станет одним из центральных событий международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно!», которая состоится 22 февраля.
Предполагается, что участниками акции в режиме телемоста станут около 10 тыс. человек из 50 регионов России и ещё 10 дружественных стран. Центральная площадка – площадь у дома культуры «Подмосковье» в Красногорске.
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Эксперт Народного фронта Павел Склянчук, комментируя инициативу для ТАСС, пояснил, что сейчас жители часто получают несколько квитанций — за капремонт, свет и другие услуги. Единый документ упростит процесс, но потребует решения вопроса с разными форматами счетов: за капремонт — на квартиру, а за коммуналку — на собственника.
Ранее сообщалось, что массовое обливание холодной водой станет одним из центральных событий международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно!», которая состоится 22 февраля.
Предполагается, что участниками акции в режиме телемоста станут около 10 тыс. человек из 50 регионов России и ещё 10 дружественных стран. Центральная площадка – площадь у дома культуры «Подмосковье» в Красногорске.
Читайте также:
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Мария Моисеева