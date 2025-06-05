В четырёх подмосковных парках установили копии крымской скульптуры

05 июня 2025, 22:26

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В четырёх парках Подмосковья установили скульптуры «Человек, смотрящий в море». Это уменьшенные копии знаменитого крымского арт-объекта, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Оригинальный арт-объект возвышается на территории арт-парка «Таврида» в Крыму. Восьмиметровую фигуру из 4,5 тыс. металлических прутьев, в 2019 году создал художник Сергей Паукер-Бравин. За пять лет объект стал настоящим символом арт-кластера «Таврида».

«Арт-парк ежегодно пополняется новыми экспонатами и объектами, созданными молодыми художниками, дизайнерами и архитекторами. Для нас очень ценно, что крымский «Человек» появился в парках Подмосковья. Благодарим коллег за поддержку. Наше сотрудничество поможет рассказать про арт-парк и творчество молодых российских художников большему числу жителей страны», – сказал заместитель гендиректора АНО «Таврида.Арт» Заруи Товмасян.

«Парки Подмосковья стали арт-площадкой для выражения самых ярких идей художников. Копии «Человека, смотрящего в море», установленные в наших парках, стали не просто инсталляциями. Они символизируют единство природы и искусства, популяризируют работы современных авторов и связывают Крым с нашим регионом», – отметила директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.