В дачном доме под Сергиевым Посадом нашли нарколабораторию
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Лабораторию по производству наркотиков обнаружили полицейские в доме на территории одного из СНТ в Сергиево-Посадском округе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Дом арендовали двое приезжих: 45-летний житель Саратовской области и 41-летний уроженец Архангельской области.
«В постройке полицейские нашли канистры с химической жидкостью, ёмкости с прекурсорами, весы, лабораторное оборудование, весы и кристаллическое вещество. Экспертиза показала, что в веществе находится наркотик метадон», — говорится в сообщении.Арендаторов дома задержали. Они рассказали, что устроили нарколабораторию по инструкции неизвестных кураторов, которые снабжали их также материалами для работы. Наркотики злоумышленники собирались продавать на территории Подмосковья.