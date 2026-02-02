В дачном доме под Сергиевым Посадом нашли нарколабораторию

02 февраля 2026, 09:59

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Лабораторию по производству наркотиков обнаружили полицейские в доме на территории одного из СНТ в Сергиево-Посадском округе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Дом арендовали двое приезжих: 45-летний житель Саратовской области и 41-летний уроженец Архангельской области.





«В постройке полицейские нашли канистры с химической жидкостью, ёмкости с прекурсорами, весы, лабораторное оборудование, весы и кристаллическое вещество. Экспертиза показала, что в веществе находится наркотик метадон», — говорится в сообщении.