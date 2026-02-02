02 февраля 2026, 08:51

В Японии стоматолога арестовали за домогательства к 20-летней пациентке

Фото: iStock/Lari Bat

В японском городе Сидзуока правоохранительные органы задержали 49-летнего стоматолога по подозрению в сексуальных домогательствах и попытке изнасилования. Об этом пишет издание Japan Today.