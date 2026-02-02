Достижения.рф

В Японии стоматолога арестовали за домогательства к 20-летней пациентке
Фото: iStock/Lari Bat

В японском городе Сидзуока правоохранительные органы задержали 49-летнего стоматолога по подозрению в сексуальных домогательствах и попытке изнасилования. Об этом пишет издание Japan Today.



Инцидент произошел в ноябре 2025 года во время приёма 20-летней девушки, однако о нем стало известно только сейчас. Согласно информации, предоставленной полицией, во время осмотра врач накрыл пациентке глаза полотенцем и попросил её открыть рот. Затем он совершил в отношении неё действия сексуального характера.

После приёма пострадавшая поделилась произошедшим со своими родственниками. Её отец подал заявление в полицию. Подозреваемого задержали и, как сообщается, он признал свою вину в ходе предварительного допроса.

