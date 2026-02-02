Сошедшие вагоны в Кировской области парализовали железнодорожное сообщение
В Кировской области произошел инцидент, который привел к задержке 20 поездов дальнего следования. Об этом пишет РИА Новости.
Федеральная пассажирская компания (ФПК) подтвердила информацию о происшествии. Поезда не могут продолжить движение, что создает неудобства для пассажиров. Специалисты уже работают на месте аварии, чтобы устранить последствия.
