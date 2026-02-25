В дачном доме в Химках нашли нарколабораторию
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Лабораторию по производству синтетических наркотиков обнаружили полицейские в доме в одном из огороднических товариществ в округе Химки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Дом под нарколабораторию арендовал 40-летний житель Реутова, ранее судимый за такое же преступление.
«В помещении сотрудники полиции обнаружили стеклянные колбы и прочее оборудование для производства наркотиков, реактивы, пластиковые ёмкости с химической жидкостью, электронные весы и пакет с веществом белого цвета», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что вещество является мефедроном, его общая масса составила около килограмма.
Хозяина лаборатории задержали. Он рассказал, что нашёл работу «варщика» наркотиков через мессенджер. Реагенты и оборудование он получил от кураторов.