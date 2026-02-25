В дачном доме в Химках нашли нарколабораторию

25 февраля 2026, 09:18

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Лабораторию по производству синтетических наркотиков обнаружили полицейские в доме в одном из огороднических товариществ в округе Химки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Дом под нарколабораторию арендовал 40-летний житель Реутова, ранее судимый за такое же преступление.





«В помещении сотрудники полиции обнаружили стеклянные колбы и прочее оборудование для производства наркотиков, реактивы, пластиковые ёмкости с химической жидкостью, электронные весы и пакет с веществом белого цвета», — говорится в сообщении.