Поножовщина произошла в одном из ТЦ Петербурга
Поножовщина произошла вечером 24 февраля в ТРК «Лето» на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал 78.ru в своем телеграм-канале, ссылаясь на ГУ МВД по городу.
По данным ведомства, двое неизвестных напали с ножом на посетителя торгового центра со спины и скрылись. Мужчина получил три колото-резаных раны. Сейчас полиция проводит розыск нападавших, одна из которых — женщина. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в поселке Красный Бор Ленинградской области 60-летняя женщина зарезала своего 40-летнего сына. Пострадавшего нашли в воскресенье, однако, несмотря на медпомощь, он вскоре скончался. Подозреваемую задержали.
