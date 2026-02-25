Поножовщина произошла в одном из ТЦ Петербурга

25 февраля 2026, 08:21

Двое неизвестных напали с ножом на посетителя ТЦ «Лето» в Петербурге

Фото: iStock/Michael Nesterov

Поножовщина произошла вечером 24 февраля в ТРК «Лето» на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал 78.ru в своем телеграм-канале, ссылаясь на ГУ МВД по городу.