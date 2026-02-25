Россиянин сбил глухонемую женщину и бросил ее умирать в овраге

25 февраля 2026, 09:12

В Новосибирске мужчина сбил глухонемую женщину и бросил ее умирать в овраге

Фото: iStock/z1b

В Новосибирске мужчина сбил глухонемую женщину и бросил ее умирать. Об этом сообщает местный портал NGS.RU.