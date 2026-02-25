Достижения.рф

Россиянин сбил глухонемую женщину и бросил ее умирать в овраге

В Новосибирске мужчина сбил глухонемую женщину и бросил ее умирать в овраге
Фото: iStock/z1b

В Новосибирске мужчина сбил глухонемую женщину и бросил ее умирать. Об этом сообщает местный портал NGS.RU.



Удар был такой силы, что пострадавшую отбросило в овраг почти на 10 метров от места аварии. Виновник скрылся, попал в еще одно ДТП и остановился, чтобы его оформить.
Женщина не смогла позвать на помощь из-за особенностей здоровья. Спустя пять дней ее обнаружили без признаков жизни.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Об ответственности за оставление в опасности не сообщается.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при столкновении иномарок в Чите. Еще одного с различными травмами доставили в краевую больницу.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0