Россиянин сбил глухонемую женщину и бросил ее умирать в овраге
В Новосибирске мужчина сбил глухонемую женщину и бросил ее умирать. Об этом сообщает местный портал NGS.RU.
Удар был такой силы, что пострадавшую отбросило в овраг почти на 10 метров от места аварии. Виновник скрылся, попал в еще одно ДТП и остановился, чтобы его оформить.
Женщина не смогла позвать на помощь из-за особенностей здоровья. Спустя пять дней ее обнаружили без признаков жизни.
В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Об ответственности за оставление в опасности не сообщается.
Ранее сообщалось, что один человек погиб при столкновении иномарок в Чите. Еще одного с различными травмами доставили в краевую больницу.
Читайте также: