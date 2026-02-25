Кока-кола чуть не стоила жизни: 12-летний мальчик в больнице с кровавой рвотой
Во Владивостоке врачи экстренно госпитализировали 12-летнего ребенка с кровавой рвотой. Причиной стали серьезные проблемы с желудком, вызванные длительным употреблением кока-колы. Об этом пишет РИА Новости.
Мальчика доставили в Краевую детскую клиническую больницу №1. Врачи провели эндоскопию и обнаружили, что слизистая желудка сильно повреждена. Каждый контакт эндоскопа вызывал микрокровоизлияния. Врач-эндоскопист Маргарита Лемза отметила, что у ребенка развился эрозийный гастрит, усугубленный газировкой.
Теперь мальчику предстоит длительное лечение и наблюдение у гастроэнтеролога. Медик предупреждает, что кока-кола может привести к серьезным последствиям для здоровья, особенно при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта. Газировка содержит ортофосфорную кислоту, которая используется для растворения ржавчины. Употребление этого напитка может быть опасным для людей с предрасположенностью к гастритам и другим проблемам с желудком.
