Кока-кола чуть не стоила жизни: 12-летний мальчик в больнице с кровавой рвотой

25 февраля 2026, 08:32

Во Владивостоке ребенка госпитализировали после длительного употребления колы

Фото: iStock/Fotoatelie

Во Владивостоке врачи экстренно госпитализировали 12-летнего ребенка с кровавой рвотой. Причиной стали серьезные проблемы с желудком, вызванные длительным употреблением кока-колы. Об этом пишет РИА Новости.