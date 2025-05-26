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В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 80 человек

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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85 человек переселили из аварийного жилья в десяти округах Московской области за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.
«Из 37 авариных жилых помещений общей площадью 1511,6 квадратных метра переехали 85 человек. Переселение проводилось в следующих округах: Павлово-Посадский, Богородский, Мытищи, Красногорск, Электросталь, Подольск, Солнечногорск, Пушкинский, Серебряные Пруды и Рузский», — говорится в сообщении.
Квартиры для переселенцев сданы с отделкой.

«Квартиры готовили к сдаче по принципу «въехал и живи». Уложен линолеум, смонтированы натяжные потолки, установлена вся сантехника, умывальники и электроплиты. На стенах — светлые обои», — рассказал Олег Смирнов — гендиректор компании-застройщика.
Переселение людей из ветхого жилья проводится в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 26 по 28 мая
26 мая 2025, 14:55

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных электричек, курсирующих на Ленинградском направлении, меняется с 26 по 28 мая в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«В указанный период будут проводиться работы по модернизации второго главного пути перегона между Дорошихой и Тверью. Кроме того, планируется заменить стрелочный перевод на станции Спирово. Из-за этого из расписания временно выведут электричку №7548 на участке Москва — Зеленоград-Крюково, а ряд поездов, курсирующих между Тверью и станцией Бологое, отменят на всём маршруте», — говорится в сообщении.
Посмотреть актуальное расписание пассажиры могут на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте МТППК или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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#ленинградское направление
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Один на миллион: в НИКИ детства у ребёнка нашли редчайшую болезнь
26 мая 2025, 14:52

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Специалисты НИКИ детства обнаружили очень редкое заболевание у девятилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
На обследование в институт поступил ребёнок, родителей которого беспокоили его низкий рост и избыточная масса тела. Мальчик страдал врождённым гипотиреозом – снижением функций щитовидной железы, однако получал лечение от основного заболевания.
«К осмотру подключилась команда эндокринологов. Специалисты сразу обратили внимание на внешние особенности пациента: короткую шею, лунообразное лицо, Х-образные ноги и аномально короткие пальцы рук. При сжатии кулака были сглажены четвёртый и пятый пястно-фаланговые суставы, а бугорки косточек не образовывались», – рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Врачи поставили предварительный диагноз – псевдогипопаратиреоз или болезнь Олбрайта. Это редкое наследственное заболевание, с которым рождается один ребёнок на миллион.
«При такой патологии нарушается обмен фосфора и кальция, что приводит к поражению костной системы. Болезнь сопровождается задержкой физического и умственного развития, остеопорозом, образованием кальцинатов в мозге, тканях и сосудах, а также переломами и деформацией костей. Результаты исследований подтвердили предполагаемый диагноз», – отметила врач-эндокринолог Джульетта Мкртычева.
При этом специалист отметила, что у ребёнка не будет тяжёлых осложнений, поскольку диагноз был поставлен вовремя. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан домой. Ему назначили лечение препаратами кальция, витамином D и диету с ограничением употребления фосфора.

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На экологической акции в Дзержинском собрали около тонны макулатуры
26 мая 2025, 14:38

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дзержинский

Почти тонну макулатуры собрали жители Дзержинского в рамках экологической акции, которая проводилась в местном молодёжном центре «Лидер» с 12 по 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Принять участие в акции жителей призывали волонтёры. Они рассказали, что тонна переработанной макулатуры экономит 20 тысяч литров воды и 1000 киловатт-часов электроэнергии, а также спасает от вырубки 17 деревьев.

«Вырученные средства планируется направить на закупку материалов для плетения маскировочных сетей», — рассказала куратор местного отделения регионального движения «Волонтёры Подмосковья» Екатерина Грязина.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье реализуется комплекс мер по поддержке волонтёров, включающий поддержку региональных властей при организации мероприятий, выплату грантов, а также страхование жизни и здоровья волонтёров на время проведения акций. Кроме того, волонтёрам предоставляется консультационная, методическая и информационная поддержка. Подробнее об этом можно ​прочесть по ссылке.

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В Подмосковье с 26 по 28 мая ограничат движение на двух ж/д переездах
26 мая 2025, 14:21

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Движение автомобилей на двух подмосковных железнодорожных переездах — у станции Фрязево и рядом с Озёрной улицей в Луховицах — ограничат с 26 по 28 мая в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Движение по переезду у станции Фрязево Ярославского направления будет организовано по одной полосе в реверсивном режиме с 22:00 26 мая до 5:00 27 мая и в тот же период с вечера 27 мая до утра 28 мая», — говорится в сообщении.
А переезд, расположенный рядом с улицей Озёрная в Луховицах, будет полностью закрыт с 8:00 до 16:00 27 и 28 мая. На время перекрытия водителям рекомендуется использовать переезд на улице Гагарина у Луховицкого мукомольного завода.

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#минтранс мо
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#железная дорога
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В Детском центре Рошаля спасли проглотившего гвоздь мальчика
26 мая 2025, 14:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля достали из желудка ребёнка гвоздь. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В клинику экстренно поступил четырёхлетний мальчик, проглотивший гвоздь. Как рассказала мать, это произошло во время ремонта дома. Женщина заметила, что сын начал кашлять, а в слюне появилась кровь.
«Опасность была серьёзной. Острый предмет мог перфорировать стенки пищевода или желудка, вызвав кровотечение и даже перитонит – воспаление внутренностей брюшины. Однако своевременно начатое вмешательство помогло избежать последствий. Рентгенография подтвердила наличие гвоздя в желудке. Затем мы выполнили гастроскопию – аккуратно захватили гвоздь за острый конец специальными щипцами и извлекли через рот. Процедура заняла около 20 минут», – рассказал врач-эндоскопист Руслан Мусаев.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Ещё несколько часов маленький пациент провёл под наблюдением в хирургическом отделении, но в тот же день был выписан домой.

В региональном Минздраве призвали родителей внимательно следить за детьми, особенно в опасной обстановке. При необходимости нужно сразу обращаться за медицинской помощью.

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