В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 80 человек

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85 человек переселили из аварийного жилья в десяти округах Московской области за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.
«Из 37 авариных жилых помещений общей площадью 1511,6 квадратных метра переехали 85 человек. Переселение проводилось в следующих округах: Павлово-Посадский, Богородский, Мытищи, Красногорск, Электросталь, Подольск, Солнечногорск, Пушкинский, Серебряные Пруды и Рузский», — говорится в сообщении.Квартиры для переселенцев сданы с отделкой.
«Квартиры готовили к сдаче по принципу «въехал и живи». Уложен линолеум, смонтированы натяжные потолки, установлена вся сантехника, умывальники и электроплиты. На стенах — светлые обои», — рассказал Олег Смирнов — гендиректор компании-застройщика.Переселение людей из ветхого жилья проводится в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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