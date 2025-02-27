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В Детском центре им. Л. Рошаля прооперировали мальчика с редким пороком сердца

Видео: t.me/roshal_kids

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Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля спасли ребёнка с редким пороком сердца. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
Тимофей жаловался на затруднённое глотание. Семья проходила обследования в разных больницах, где ему ставили различные диагнозы. В итоге мальчик попал в Детский центр. Врачи диагностировали ему так называемое «сосудистое кольцо». Это аномалия развития строения аорты и её ветвей, между которыми попадали пищевод и трахея», – рассказали в центре.
По словам медиков, на фоне артериального давления сжатию подвергался пищевод. Это вызывало серьёзные неудобства во время приёма пищи.

Команда кардиохирургов провела сложную операцию по пересадке аномально расположенной подключичной артерии. В ходе открытой операции врачи пересекли артерию и пересадили в правильное положение. Пищевод таким образом был освобождён.

Операция прошла успешно, сейчас мальчика уже выписали домой.


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В Электростали открывается выставка-конкурс «Лоскутная радуга Подмосковья»
27 февраля 2025, 13:39

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Выставка-конкурс «Лоскутная радуга Подмосковья» откроется в субботу, 1 марта, в Выставочном зале им. О. А. Коняшина в Электростали, в экспозицию войдёт более 300 работ, выполненных в технике лоскутного шитья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«Участниками выставки-конкурса станут свыше 100 мастеров из различных клубов и студий 20 подмосковных муниципалитетов. Посетители выставки увидят авторские лоскутные покрывала и одеяла, картины и панно, игрушки, предметы одежды и аксессуары», — говорится в сообщении.
Из представленных на выставке работ жюри выберет победителей в двух номинациях: «Лучшее авторское произведение» и «Лучшее коллективное произведение». Кроме того, награды получат десять лауреатов.

Выставка будет работать до 30 марта.

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#электросталь
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Движение по новому переходу через ж/д пути в Малаховке откроют во II квартале
27 февраля 2025, 13:20

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Разноуровневый пешеходный переход чрез железнодорожные пути строят между станциями Малаховка и Красково в округе Люберцы, завершить работы открыть движение по переходу планируется во втором квартале текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас на объекте завершён монтаж центральной и боковых секций пролёта со стороны 1-ой Первомайской улицы и Нового проспекта. В ближайшее время начнётся монтаж металлоконструкций башен-сходов», — отметил глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.
Переход, включающий надземную и подземную части, соединит Новый проспект и 1-ую Первомайскую улицу в Малаховке. Надземный участок будет полностью остеклён и приспособлен для использования маломобильными группами граждан. Ширина пролёта составит четыре метра. Подземный переход также обеспечит пешеходам полную безопасность при пересечении железной дороги.

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#минтранс мо
#люберцы
#строительство
#пешеходный переход
#железная дорога
#марат сибатулин
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Приём заявок на конкурс предпринимателей «Создай НАШЕ» продлили до 10 марта
27 февраля 2025, 12:59

Фото: istockphoto.com/JLco - Julia Amaral

Период приёма заявок на участие в федеральном конкурсе молодёжного предпринимательства «Создай НАШЕ» продлили до 10 марта в связи с большим числом запросов, сообщает пресс-служба Мининвества Московской области.
«На конкурс подано уже около пяти тысяч заявок, и динамика сохраняется. В связи с большим количеством желающих и большой интенсивностью поступления обращений мы решили продлить сроки приёма заявок ещё на неделю», — сказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Принять участие в конкурсе могут начинающие бизнесмены в возрасте от 14 до 28 лет, заявки принимаются онлайн — на платформе МСП.РФ. Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив, Корпорация МСП и фонд «Молодежная предпринимательская инициатива».

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#предприниматели
#бизнесмен
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В подмосковном селе Озерецкое открыли обновлённый пост скорой помощи
27 февраля 2025, 12:50

Фото: istockphoto.com/Semen Salivanchuk

Обновлённый пост скорой помощи, рассчитанный на одну медицинскую бригаду, открыли в селе Озерецкое Дмитровского городского округа, пост будет обслуживать около 8 тысяч жителей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Ранее пост располагался в здании, которое уже не отвечало современным требованиям. Теперь сотрудникам скорой помощи обеспечили более комфортные условия. Кроме того, расположение нового поста позволяет сократить время доезда скорой, поэтому медицинская помощь жителям близлежащих населённых пунктов будет оказываться более оперативно», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
У нового поста есть зона парковки для машины скорой помощи, а в здании, помимо комнат отдыха для водителей и медиков, оборудованы кабинеты фельдшеров и врачей.

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#минздрав мо
#дмитровский городской округ
#скорая помощь
#максим забелин
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В восьми округах Подмосковья отремонтировали светофоры
27 февраля 2025, 12:26

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Неисправные светофоры, расположенные на региональных дорогах в восьми подмосковных округах, отремонтировали сотрудники Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Светофоры были отремонтированы на Каширском проспекте в городе Кашира, на улице 7 Ноября в Лосино-Петровском, на Советской улице в Щёлкове, на улице Ворошилова в Серпухове, а также на проспекте Ленина и Индустриальной улице в Подольске», — говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты привели в порядок светофоры на Центральной улице в раменской деревне Обухово, на Московской улице в рузском посёлке Дорохово и на улице Колхозная в селе Раменье округа Шаховская.

В областном Минтрансе отметили, что мониторинг состояния дорожной сети в Подмосковье проводится ежедневно. При этом особое внимание уделяется элементам, от которых зависит безопасность движения: светофорам, дорожным знакам, ограждениям и пр.

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Более чем в 10 городских округах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки
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#московская область
#подмосковье
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