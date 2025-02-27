В Детском центре им. Л. Рошаля прооперировали мальчика с редким пороком сердца

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Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля спасли ребёнка с редким пороком сердца. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
Тимофей жаловался на затруднённое глотание. Семья проходила обследования в разных больницах, где ему ставили различные диагнозы. В итоге мальчик попал в Детский центр. Врачи диагностировали ему так называемое «сосудистое кольцо». Это аномалия развития строения аорты и её ветвей, между которыми попадали пищевод и трахея», – рассказали в центре.По словам медиков, на фоне артериального давления сжатию подвергался пищевод. Это вызывало серьёзные неудобства во время приёма пищи.
Команда кардиохирургов провела сложную операцию по пересадке аномально расположенной подключичной артерии. В ходе открытой операции врачи пересекли артерию и пересадили в правильное положение. Пищевод таким образом был освобождён.
Операция прошла успешно, сейчас мальчика уже выписали домой.
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