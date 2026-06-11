11 июня 2026, 14:42

Фото: iStock/rarrarorro

День России — один из главных государственных праздников страны. Он связан с важным политическим решением, которое определило новый этап в истории государства. В 2026 году эта дата выпадает на пятницу, поэтому у многих россиян появится возможность не только сходить на официальные мероприятия, но и провести длинные выходные с семьей. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Какого числа праздник и как отдыхаем в июне 2026 года Что это за праздник и что отмечают 12 июня История Дня России Смысл и символы праздника Как отмечают День России Официальные мероприятия в Подмосковье на День России Современное значение Дня России Интересные факты о Дне России

Какого числа праздник и как отдыхаем в июне 2026 года

Фото: iStock/Andrey Rykov

Что это за праздник и что отмечают 12 июня

История Дня России

День русского языка 2026: история и традиции праздника. Когда его отметили впервые и при чём тут Пушкин?

Смысл и символы праздника

Фото: iStock/macky_ch

Как отмечают День России

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Официальные мероприятия в Подмосковье на День России

Исаакиев день 12 июня: почему нельзя убивать змей, открывать двери на ночь и поднимать вещи на перекрестках, народные приметы

Современное значение Дня России

Фото: iStock/arcady_31

Интересные факты о Дне России